Stjärnan slutar i landslaget: ”Efter tio fantastiska år är tiden inne”

Maria Thorisdottir, 32, slutar i norska landslaget.

”Det har varit en ära”, skriver hon på Instagram.

Foto: Bildbyrån

I tio år har Maria Thorisdottir varit en del av norges landslag och varit med om framgång och motgång.

Backen som har gjort succé i landslaget har bestämt sig för att lägga landslagsskorna på hyllan.

”Efter tio fantastiska år är tiden inne för att tacka för mig i landslaget”, skriver hon på Instagram och fortsätter:

”Landslaget har betytt mycket för mig, och att få spela för Norge har varit det största jag gjort i min karriär. Det har varit en enorm motivation under hela resan. Jag har upplevt så mycket glädje och väldigt speciella stunder, men också tuffa perioder som gjort ont och satt spår. Det som sticker ut mest är alla underbara människor som jag fått dela denna resa med – både medspelare och stödsystem. Människor som bidragit, stöttat, utmanat och hjälpt till att skapa minnen och livslång vänskap.”

Thorisdottir gjorde 71 landskamper för Norge.