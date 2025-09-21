Succé för Tounekti och Nygren – Celtic till semifinal

Celtic är klara för semifinal i ligacupen.

Detta efter en 4–0-seger mot Patrick Thistle i kvartsfinalen.

Bakom det mesta låg förre Bajen-stjärnan Sebastian Tounekti och svensken Benjamin Nygren.

Foto: Bildbyrån

Den skotska storklubben Celtic dansar vidare i ligacupen.

Patrick Thistle besegrades med 4–0 i kvartsfinalen, mycket tack vare Sebastian Tounekti och Benjamin Nygren.

Nygren assisterade till Celtics två första fullträffar, medan Tounekti själv satte dit 3–0, vilket också var hans första mål i storklubben.

I semifinalen väntar nu ett rivalmöte med Glasgow Rangers.