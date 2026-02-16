Superdatorns profetia – mardröm för Hellberg
Ikväll kan Kim Hellbergs Middlesbrough ta ett sjumilakliv mot Premier League.
Men enligt datasimuleringsprogrammet BETSiE kommer vägen dit inte bli helt enkel.
Kim Hellberg har gjort succé i Championship-klubben Middlesbrough sedan han anslöt från Hammarby i höstas. Laget leder just nu serien och har stora möjligheter att ta plats i Premier League för första gången på tio år.
Ikväll ställs Hellbergs mannar mot ligatvåan Coventry City på bortaplan. Superdatorn BETSiE har förutspått hur den glödheta drabbningen slutar.
