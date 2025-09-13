Olsson till FD: ”Svårt att tacka nej till Liverpool”

Från AIK, till Kristianstad till engelska höstaligan på mindre än ett år.

Det har minst sagt gått fort för Beata Olsson som nyligen blev klar för Liverpool.

– Det är svårt att tacka nej till Liverpool, det kan man liksom inte, säger hon till FotbollDirekt.

Det svenska transferfönstret stängde häromveckan.

Det engelska fönstret för Women’s Super League var öppet i några dagar ytterligare och det hann hända en hel del på slutet.

Vi fick se en del spelare lämna damallsvenskan för England, bland annat Beata Olsson som bytte Kristianstad för Liverpool och hon medger att det gick fort på slutet.

– Det gick väl jättefort på slutet, sen är det mycket samtal och så innan. Men sista dagarna på transferfönstret och hur det bestämdes så gick det jättefort faktiskt. Sen för min del, det är en dröm som går i uppfyllelse, så jag är bara stolt och glad.

Trots att övergången blev klar så sent som förra veckan så har hon redan debuterat för den engelska storklubben.

I premiärmatchen mot Everton (förlust med 4–1) så fick hon hoppa in med lite mindre än en halvtimme kvar.

– Det var spännande, det kommer att ta ett tag att smälta. Vi hade såklart hoppats på ett annat resultat, men att få göra debut för Liverpool i engelska högstaligan, på Anfield i ett derby mot Everton, det är typ det sjukaste man kan göra, om man tänker på det. Så jag tror att jag med lite distans kommer att förstå hur coolt det var, men även när jag blev inbytt blev jag så glad att jag fick chansen. Jag hade bara fått två träningar på mig innan jag var med i truppen. Så det var väldigt spännande och en stor ära.

Det har som sagt gått fort för 24-åringen från Stockholm, men nu börjar ändå allting sätta sig.

– Jo men lite, det har börjat landa lite nu. Sen i början var det ju mycket med visum och sådant så jag fick inte träna med laget. Jag fick istället kolla på klipp för att förstå min roll ännu bättre än genom samtalen som vi hade när jag värvades. Så det var mycket att komma in i hur vardagen funkar, hur jag ska spela, vad jag kan bidra med till laget, hur laget vill spela. Det som är speciellt här är ju att det är nytt för tränarna och de andra spelarna också. Gareth (Taylor. reds, anm.) har ju bara varit på plats i fyra veckor nu tror jag, så allt har gått väldigt fort för dem också. Så det är ett projekt som kommer behöver byggas på.

Det är dock inte bara nytt för Olsson i Merseyside-klubben.

Liverpool har nyligen anställt en ny tränare och det är en hel del omställning i den engelska storklubben. Detta påverkar såklart årets målsättning, men samtidigt finns det historiska faktorer som påverka .

– Just att Gareth har kommit in och nya ledningen, Andy är ny också sedan i våras, de har ett långsiktigt mål. Det är ett stort projekt som ska pågå under en längre period och en omställning efter att man haft en tränare som var här väldigt länge. Det ska bli en ny typ av satsning. Målen är väl liknande som förra året, att fortsätta göra bra ifrån sig, sen är vi ödmjuka inför att det är en stor omställning för alla och att allting blev ganska hastigt här på slutet. Sen är det en fantastiskt stor klubb så målsättningen är alltid att göra bra ifrån sig, säger Olsson.

I och med att de betalat stora pengar för dig så lär Liverpool se dig som en viktig del i det här projektet, hur viktigt var det för dig i det här steget?

– Jätteviktigt faktiskt, jag har sagt det förut tror jag, men jag har alltid haft som mål att komma till England och vilken klubb man en går till så vill man känna att man är värderad och att man är en viktig spelare som kan bidra. Sen har det olika stor utsträckning såklart och för min del så kom det här kanske lite tidigare än jag hade tänkt, men jag är jätteglad för att jag fick chansen nu och det spelar jättestor roll för mig att de uttrycker det så, att de är villiga att köpa loss mig. Det får man inte ta för givet. Om jag hade fått drömma för tre år sedan är det precis här jag hade velat vara idag.

Därför blev det Liverpool för Olsson: ”Lärt mig från tiden i USA”

Inför årets säsong så lämnade Beata Olsson AIK för Kristianstad DFF, ett steg som för många kändes minst sagt rimligt, inte minst efter hennes höst.

Efter en stark vår i Kristianstad var frågan tydlig för många gällande Olsson, skulle nästa steg vara till en damallsvensk toppklubb eller utomlands. Valet föll tillslut på Liverpool.

– Jag har vägt alla de delarna och kollat på min egna plan, sen har jag alltid varit ganska tydlig med hur jag trott att min karriär kan utplanas och jag har väl alltid tänkt att det ska vara ett mellansteg innan jag tar mig till engelska ligan. Sen ar jag väl lärt känna mig själv som fotbollsspelare och under sommaren har jag haft många konversationer hur jag tror att jag spelar bäst. Jag vet att jag gjorde en bra höst i AIK när vi hade det lite tuffare och jag är en person som från tiden i USA lärt mig hur man kämpar hårt för att ta poäng och vinna matcher. Det är något som jag vet är väldigt viktigt i den här ligan, så det var ju inte svårt. Alltså Liverpool är en fantastiskt klubb och möjligheterna som man får bara av att spela i den här ligan är så svåra att tacka nej till, jag vägde absolut för- och nackdelar, men det är svårt att tacka nej till Liverpool, det kan man liksom inte.

Mycket nytt väntar som sagt Olsson i Liverpool, men samtidigt väntar ett bekant ansikte.

I den engelska storklubben blir hon lagkamrat med Beata Olsson, som hon spelat tillsammans med tidigare i IK Uppsala. Att ha ett bekant ansikte på plats är något som 24-åringen uppskattar och hon medger kontakt innan flytten, även om hon försökte mörka det.

– Ja jag hörde av mig till henne, men min agentur sa då att jag inte skulle säga något, för det var väldigt tidigt. Så då sa jag hade jag hade en kompis som var intresserad, varav jag tror att hon såg igenom det så hon var positiv, berättade hur allting var.

– Sen just nu är jag jätteglad att ha henne, dels är hon en så viktig spelare för laget och fantastiskt duktig på fotboll, så det är kul att få spela med henne, men sen är hon också en ännu bättre människa. Så för min del är det jätteskönt att ha henne där.

Nu är det många svenskor överlag i WSL, men är det ändå på något sätt betryggande att ha ett bekant ansikte när man bryter upp och kommer till något helt nytt?

– Absolut, det är jätteskönt. Cornelia har fått stå ut med lite dumma frågor och sådant där som jag annars hade behövt ta med andra människor. Så för egen del är det jätteskönt, det är tio gånger lättare att ha henne här jämfört med att inte ha henne här, så jag är väldigt glad för det.

Som Olsson varit inne på så är det en större omställning som väntar Liverpool, men trots det så finns såklart mål för årets säsong.

Även om hon själv tittar långsiktigt så finns det tydliga saker som hon hoppas på med årets säsong.

– Jag har i och för sig väldigt långsiktiga mål för mig själv, så jag hoppas bara få komma in i det i år och kunna bidra så som jag vill, förhoppningsvis mycket framåt, men även att jag lär mig att spela på den här nivån. Det är ju att spela med och mot landslagsspelare varje vecka, otroligt tufft motstånd och en mycket bättre miljö att vara i. Så för egen del så vill jag, det här målet, när jag står här i vår se en utveckling, både hur jag är som spelare på planen, men även hur jag är utanför planen med vad för krav jag kan ställa på mig själv och hur långt jag har tagit mig. Så det är väl framförallt det jag ser.