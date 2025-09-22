Svensk-duon kan vinna prestigefyllda priset i kväll
I kväll delas priset som världens bästa spelare ut.
Då kan två svenskar tilldelas Ballon d’Or.
Det är fotbollsvärldens mest prestigefyllda individuella pris. I kväll, måndag, går den årliga Ballon d’Or-galan av stapeln när priset till världens bästa fotbollsspelare på dam- och herrsidan ska delas ut på operahuset Théâtre du Châtelet i Paris.
Priset har delats ut sedan 1956 och årets upplaga av galan blir den 69:e i ordningen. Ballon d’Or delas ut av den franska tidningen L’Équipe och under måndagens gala inkluderas prisutdelningar i följande kategorier:
- Ballon d’Or – herr
- Ballon d’Or – dam
- Kopa Trophy – Bästa unga spelare (herr)
- Kopa Trophy – Bästa unga spelare (dam)
- Yashin Trophy – Bästa målvakt (herr)
- Yashin Trophy – Bästa målvakt (dam)
- Gerd Müller Trophy – Bästa målskytt (herr)
- Gerd Müller Trophy – Bästa målskytt (dam)
- Johan Cruyff Trophy – Bästa tränare (herr)
- Johan Cruyff Trophy – Bästa tränare (dam)
- Årets klubb – herr
- Årets klubb – dam
Galan går att se live via Viaplay med sändningsstart klockan 21:00.
Svenskarna som kan vinna
När den 69:e upplagan av Ballon d’Or ska delas ut är två svenskar nominerade till det prestigefyllda priset som världens bästa spelare.
På herrsidan är Arsenal-förvärvet Viktor Gyökeres en av 30 nominerade till priset. Anfallaren öste in totalt 54 mål och 13 assist på 52 matcher för portugisiska Sporting förra säsongen innan han fick sin storövergång till Premier League i en affär som rapporterats vara värd omkring 720 miljoner kronor.
Vid sidan av Gyökeres är storstjärnor som Real Madrids Kylian Mbappé och Vinicius Junior, Mohamed Salah i Liverpool och Barcelonas Lamine Yamal alla nominerade till priset.
Samtidigt petades svenske Alexander Isak från nomineringslistan trots förra säsongens succé med Newcastle.
Även på damsidan har Sverige en representant på nomineringslistan. Det handlar om Chelsea-stjärnan Johanna Rytting Kaneryd som var en stor faktor till att London-klubben vann den engelska högstaligan Women’s Super League förra säsongen.
”JRK” görs sällskap av världsstjärnor som Aitana Bonmati, som har vunnit priset de två senaste åren, Alexia Putellas och Alessia Russo.
Alla som kan vinna Ballon d’Or 2025
Herr:
- Ousmane Dembele
- Jude Bellingham
- Gianluigi Donnarumma
- Desire Doue
- Denzel Dumfries
- Serhou Guirassy
- Erling Haaland
- Viktor Gyökeres
- Achraf Hakimi
- Harry Kane
- Khvicha Kvaratskhelia
- Robert Lewandowski
- Alexis Mac Allister
- Lautaro Martinez
- Scott McTominay
- Kylian Mbappe
- Nuno Mendes
- Joao Neves
- Cole Palmer
- Michael Olise
- Pedri
- Fabian Ruiz
- Declan Rice
- Raphinha
- Mohamed Salah
- Vinicius Jr
- Virgil Van Dijk
- Lamine Yamal
- Vitinha
- Florian Wirtz
Dam:
- Sandy Baltimore
- Barbra Banda
- Aitana Bonmatí
- Lucy Bronze
- Klara Bühl
- Mariona Caldentey
- Sofia Cantore
- Steph Catley
- Temwa Chawinga
- Melchie Dumornay
- Emily Fox
- Cristiana Girelli
- Esther González
- Caroline Graham Hansen
- Patri Guijarro
- Amanda Gutierres
- Hannah Hampton
- Pernille Harder
- Lindsey Heaps
- Chloe Kelly
- Frida Leonhardsen Maanum
- Marta
- Clara Mateo
- Ewa Pajor
- Clàudia Pina
- Alexia Putellas
- Alessia Russo
- Johanna Rytting Kaneryd
- Caroline Weir
- Leah Williamson
