Svensk-duon kan vinna prestigefyllda priset i kväll

I kväll delas priset som världens bästa spelare ut.

Då kan två svenskar tilldelas Ballon d’Or.

Foto: Alamy

Det är fotbollsvärldens mest prestigefyllda individuella pris. I kväll, måndag, går den årliga Ballon d’Or-galan av stapeln när priset till världens bästa fotbollsspelare på dam- och herrsidan ska delas ut på operahuset Théâtre du Châtelet i Paris.

Priset har delats ut sedan 1956 och årets upplaga av galan blir den 69:e i ordningen. Ballon d’Or delas ut av den franska tidningen L’Équipe och under måndagens gala inkluderas prisutdelningar i följande kategorier:

Ballon d’Or – herr

Ballon d’Or – dam

Kopa Trophy – Bästa unga spelare (herr)

Kopa Trophy – Bästa unga spelare (dam)

Yashin Trophy – Bästa målvakt (herr)

Yashin Trophy – Bästa målvakt (dam)

Gerd Müller Trophy – Bästa målskytt (herr)

Gerd Müller Trophy – Bästa målskytt (dam)

Johan Cruyff Trophy – Bästa tränare (herr)

Johan Cruyff Trophy – Bästa tränare (dam)

Årets klubb – herr

Årets klubb – dam

Galan går att se live via Viaplay med sändningsstart klockan 21:00.

Svenskarna som kan vinna

När den 69:e upplagan av Ballon d’Or ska delas ut är två svenskar nominerade till det prestigefyllda priset som världens bästa spelare.

På herrsidan är Arsenal-förvärvet Viktor Gyökeres en av 30 nominerade till priset. Anfallaren öste in totalt 54 mål och 13 assist på 52 matcher för portugisiska Sporting förra säsongen innan han fick sin storövergång till Premier League i en affär som rapporterats vara värd omkring 720 miljoner kronor.

Foto: Alamy

Vid sidan av Gyökeres är storstjärnor som Real Madrids Kylian Mbappé och Vinicius Junior, Mohamed Salah i Liverpool och Barcelonas Lamine Yamal alla nominerade till priset.

Samtidigt petades svenske Alexander Isak från nomineringslistan trots förra säsongens succé med Newcastle.

Även på damsidan har Sverige en representant på nomineringslistan. Det handlar om Chelsea-stjärnan Johanna Rytting Kaneryd som var en stor faktor till att London-klubben vann den engelska högstaligan Women’s Super League förra säsongen.

Foto: Alamy

”JRK” görs sällskap av världsstjärnor som Aitana Bonmati, som har vunnit priset de två senaste åren, Alexia Putellas och Alessia Russo.

Alla som kan vinna Ballon d’Or 2025

Herr:

Ousmane Dembele

Jude Bellingham

Gianluigi Donnarumma

Desire Doue

Denzel Dumfries

Serhou Guirassy

Erling Haaland

Viktor Gyökeres

Achraf Hakimi

Harry Kane

Khvicha Kvaratskhelia

Robert Lewandowski

Alexis Mac Allister

Lautaro Martinez

Scott McTominay

Kylian Mbappe

Nuno Mendes

Joao Neves

Cole Palmer

Michael Olise

Pedri

Fabian Ruiz

Declan Rice

Raphinha

Mohamed Salah

Vinicius Jr

Virgil Van Dijk

Lamine Yamal

Vitinha

Florian Wirtz

Dam: