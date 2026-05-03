Svensk prisad som årets spelare i Championship-klubben

Sheffield Wednesday har åkt ur The Championship.

Detta efter en säsong där svenske Svante Ingelsson stack ut på ett positivt sätt.

– Att bli framröstad till årets spelare av våra fantastiska supportrar är otroligt, säger han till klubben.

Foto: Alamy

46 omgångar av den engelska andraligan The Championship slutade med två segrar, tolv kryss och 32 förluster för Sheffield Wednesday.

Det innebär att man, från och med nästa säsong, kommer att spela i League One.

Under det som var en turbulent säsong kopplat till ekonomi och klubbens ägandeskap har dock en spelare stuckit ut hos supportrarna. Det handlar om Svante Ingelsson, 27, som har spelat för Wednesday sedan sommaren 2024.

Under söndagen meddela nämligen klubben att den före detta Kalmar FF-spelaren har utsetts till årets spelare.

– Det betyder mycket. Att bli framröstad till årets spelare av våra fantastiska supportrar är otroligt. Det är en stor bedrift för mig, säger Ingelsson till klubben.

Under årets säsong spelade Svante Ingelsson 41 Championshipmatcher för sitt Wednesday. Hans avtal med klubben löper ut under sommaren.