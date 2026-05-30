Uppgifter: Han ersätter Slot i Liverpool

Arne Slot har fått sparken från Liverpool.

Nu är Andoni Iraola favorit till att ta över klubben – enligt uppgifter.

Det blev ingen vidare lång sejour i Liverpool för Arne Slot.

Efter succén 2024/25, som renderade i en Premier League-titel, har det gått klart sämre under året trots flera stora nyförvärv.

Tidigare i dag, lördag, stod det också klart att Liverpool och nederländaren väljer att gå skilda vägar med varandra.

Nu är den före detta Bournemouth-tränaren Andoni Iraola favorit till att ersätta Slot, enligt transfergurun Fabrizio Romano. Någon överenskommelse har man inte nått just nu men Nicolò Schira rapporterar att spanjoren har blivit erbjuden ett avtal fram till 2029.

Andoni Iraola basade över ”The Cherries” i tre säsonger och lämnade nyligen klubben i samband med att hans avtal löpte ut.