Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Så startar Malmö FF mot Halmstad

Author image
Lovina Stafhammar
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Malmö FF spelar sin första match utan Miguel Angel Ramirez.
Då gör Skåneklubben massa förändringar.
Se elvorna här.

Malmö FFs Kenan Busuladzic och Oscar Sjöstrand deppar efter fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Malmö FF och Västerås den 24 maj 2026 i Malmö.
Foto: Bildbyrån

Malmö FF spelar sin första match sedan klubben sparkade Miguel Angel Ramirez.

Man kommer till matchen med fyra raka förluster och då gör Guillermo Molins massor med ändringar.

Johan Dahlin, Colin Rösler, Noa John, Theodor Lundberg och Yanis Karabeljov startar inte, och istället kommer Robin Olsen, Andrej Djuric, Gabriel Busanello, Kenan Busuladzic och Oscar Sjöstrand in.

Halmstad gör inga förändringar.

Startelvor:

Malmö FF: Olsen – Stryger Larsen, Kurtulus, Duric, Busanello – Sjöstrand, Rosengren, Busuladzic, Haksabanovic – Skogmar – Botheim.

Halmstads BK: Rönning – Boman, Gregor, Tougjas, Kaib – Illary, Allansson, Ascone, Carneil – Arvidsson, Faraj.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt