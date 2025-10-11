Svenska succén i WSL: ”Både glad och stolt”

Damallsvenskan har fostrat många spelare som spelar i Womens Super Leauge i England.

Där är Sverige det tredje mest representerade från utlandet och damallsvenskan lockar.

– För man ser att i damallsvenskan så kommer jag dels ha en väldigt bra fotbollsutveckling och jag förbereds också på ett riktigt bra sätt för att kunna ta klivet till, i det här fallet, WSL, säger Fredrik Stengard, tillförordnad generalsekreterare och styrelseledamot på Elitfotboll dam till FotbollDirekt.

I Womens Super Leauge finns det såklart flest från Storbritannien men om man kollar representanter från utlandet är Sverige välrepresenterade och ligger på en tredjeplats bakom Japan och Nederländerna. Många av de Svensk spelarn i England har någon gång spelat i damallsvenskan och fått sitt genombrott där. Något som Fredrik Stengarn är stolt över.

– Jag tycker att när vi ser så många av våra spelare i världens just nu kanske bästa liga. Så är de ju inte där om inte den ligan bedömer att spelarna håller den kvaliteten som de behöver ha. Med tanke på att svenskarna klassas som utländska spelare i den ligan. Så att jag blir både stolt och glad att se att våra spelare tar plats i WSL, säger han och fortsätter:

– Vi satte strategin inför att vi klev in i 2023 och sen så löper den nuvarande strategin till när vi kliver in i 2027. Och den går i huvudsak ut på att damallsvenskan och Elitettan i en snygg kombination ska vara utvecklingsligor. Det vill säga att vi satsar från centralt håll och klubbarna på det vi kallar för hållbar klubbutveckling.

”Det är en liga som man vill spela i”

Det är inte bara spelare som är fostrade i de svenska ligorna som gör det bra i WSL och har en koppling till damallsvenskan. Utan även utländksa spelare som har fått sitt genombrott i damallsvenskan så som, Olivia Holdt, Maika Hamano, Hikaru Kitagawa och Cathinka Tandberg. Dessa spelare fick sitt stora genombrott i damallsvenskan och gick sedan vidare till sina klubbar i England.

– Men de är ju också en styrka i våra ligor och kanske då framförallt damallsvenskans konkurrenskraft ute i världen och attraktionskraft. Att det är en liga som man vill spela i och det är en liga som man väljer att spela i. För man ser att i damallsvenskan så kommer jag dels ha en väldigt bra fotbollsutveckling och jag förbereds också på ett riktigt bra sätt för att kunna ta klivet till, i det här fallet, WSL.

Trots att damallsvenskan fostrar världsspelare som vinner både cuper och ligor runt om i världen så har denna utvecklingen också börjat oroa supportar. Många har uttryckt att man är rädd att damallsvenskan snart bara blir en ett steg till något större och många är oroliga att damallsvenskans själ och klubbhjärtan kan komma att försvinna när allt bara handla om prestation och ekonomi.

– Jag tänker så här att det kommer ju aldrig vara en verklighet där en klubb kan begränsa en spelares potential och vart den ska ta vägen i nästa steg. Så vi kommer ju alltid ha spelare som tar klivet någonstans, säger han och fortsätter:

– Så min spaning är kanske att vi kommer se att några fler spelare börjar återvända hem sen. Vi såg ju Sempa nu till AIK exempelvis. Så det är en trend jag ser. Men sen ser jag också det som jag tycker är fint i vår liga.

*Vid intervjutillfället var Fredrik Stengard tillförordnad generalsekreterare.