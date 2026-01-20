Sverige ny tvåa i England
Stina Blackstenius, Fridolina Rolfö, Cornelia Kapocs, Kosovare Asllani.
Svenskorna gör succé i engelska Women’s Super League.
Nu är Sverige den näst mest representerade nationen i den engelska högstaligan.
Vinterfönstret har varit minst sagt hektiskt för de engelska WSL-klubbarna och då har flera blickar riktats mot Sverige. Under januari har hela sex spelare anslutit till en engelska högstaligan från damallsvenskan.
Spelare som Smilla Holmberg, Matilda Nildén, Ellen Wangerheim, Jennifer Falk och Alice Bergström har alla lämnat damallsvenskan för WSL. Även svenska Hanna Lundkvist har fått övergången till England.
I skrivande stund spelar 23 svenskor i den engelska högstaligan. Det är flest av alla nationaliteter, bortsett spelare från England. Sverige gick med det om Japan på 20 aktiva spelare i WSL.
|Nation
|Spelare i WSL
|Sverige
|23
|Japan
|20
|Nederländerna
|18
|Australien
|13
|Spanien
|13
|Skottland
|13
|Frankrike
|12
|Norge
|12
|Wales
|12
|Irland
|11
Totalt sett är det Tottenham Hotspur och Manchester United som har flest svenskor i truppen, med hela fem stycken vardera.
Svenskorna i WSL
- Nathalie Björn (Chelsea)
- Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)
- Stina Blackstenius (Arsenal)
- Smilla Holmberg (Arsenal)
- Amanda Nildén (Tottenham Hotspur)
- Josefine Rybrink (Tottenham Hotspur)
- Hanna Wijk (Tottenham Hotspur)
- Matilda Winberg (Tottenham Hotspur)
- Matilda Nildén (Tottenham Hotspur)
- Anna Sanberg (Manchester United)
- Hanna Lundkvist (Manchester United)
- Fridolina Rolfö (Manchester United)
- Julia Zigiotti Olme (Manchester United)
- Ellen Wangerheim (Manchester United)
- Julia Roddar (London City Lionesses)
- Kosovare Asllani (London City Lionesses)
- Sofia Jakobsson (London City Lionesses)
- Rosa Kafaji (Brighton på lån från Arsenal)
- Emma Jansson (Leicester)
- Jennifer Falk (Liverpool)
- Alice Bergström (Liverpool)
- Cornelia Kapocs (Liverpool)
- Beata Olsson (Liverpool)
