Sverige ny tvåa i England

Stina Blackstenius, Fridolina Rolfö, Cornelia Kapocs, Kosovare Asllani.

Svenskorna gör succé i engelska Women’s Super League.

Nu är Sverige den näst mest representerade nationen i den engelska högstaligan.

Foto: Alamy

Vinterfönstret har varit minst sagt hektiskt för de engelska WSL-klubbarna och då har flera blickar riktats mot Sverige. Under januari har hela sex spelare anslutit till en engelska högstaligan från damallsvenskan.

Spelare som Smilla Holmberg, Matilda Nildén, Ellen Wangerheim, Jennifer Falk och Alice Bergström har alla lämnat damallsvenskan för WSL. Även svenska Hanna Lundkvist har fått övergången till England.

I skrivande stund spelar 23 svenskor i den engelska högstaligan. Det är flest av alla nationaliteter, bortsett spelare från England. Sverige gick med det om Japan på 20 aktiva spelare i WSL.

Nation Spelare i WSL Sverige 23 Japan 20 Nederländerna 18 Australien 13 Spanien 13 Skottland 13 Frankrike 12 Norge 12 Wales 12 Irland 11

Totalt sett är det Tottenham Hotspur och Manchester United som har flest svenskor i truppen, med hela fem stycken vardera.

Svenskorna i WSL