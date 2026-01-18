Törnqvist om konkurrensen i Como: ”Har ingen brådska”

Noel Törnqvist har bytt Mjällby AIF mot Como i Serie A.

Där har han fått erfara vad riktigt tuff konkurrens är – direkt.

– Jag har ingen brådska, inte för fem öre, säger keepern till Expressen.

Foto: Bildbyrån/Alamy

Efter en sagolikt bra säsong med Mjällby AIF, som renderade i både SM-guld och allsvenskt poängrekord, har Noel Törnqvist flyttat till Italien för spel i Serie A-klubben Como.

Så här lågt har 23-åringen ännu inte fått chans att visa upp sig, även om han har fått vara med i matchtruppen tre gånger. Detta beror till stor del på att Comos förstamålvakt, Jean Butez, har stått för en mycket stark säsong och hållit nollan nio gånger av 20 möjliga.

– Han har gjort det hur bra som helst och laget går som tåget. Jag försöker bara ta en dag i taget, borrar ner huvudet och kör på. Jag försöker konkurrera med honom så mycket jag kan. Men jag har ingen brådska, inte för fem öre, säger Noel Törnqvist till Expressen.

Trots det hittills uteblivna speltiden menar dock Törnqvist att steget till Italien känns mer än rätt.

– Jag är på en väldigt bra plats, i en otrolig träningsmiljö och jag känner att jag utvecklas som målvakt varje dag. Det är en enorm skillnad jämfört med vad jag är van vid och både jag och klubben vet att det är en inskolningsprocess. Men med det sagt, jag pushar mig själv för att vara så redo jag bara kan när tränaren ger mig chansen.

Noel Törnqvist avslutar med att summera den första tiden i sin nya klubb.

– Otrolig. Jättebra. Jag lever min dröm, Men rent fysiskt, målvaktstränaren José Sambade kör slut på oss i gymmet innan träningen. Det är ingenting jag är van vid. Det är fortfarande lite spaghetti-ben när jag kliver ut på träningen, men det blir bättre och bättre, säger han till Expressen.



