TV: Tottenham tappade viktiga poäng mot Leeds

Tottenham mötte Leeds i Premier League under måndagskvällen.

Då tappade Tottenham segern när Leeds kvitterade på straff.

Tottenham och Leeds möttes under måndagskvällen. Svensken Lucas Bergvall fick starta på bänken för Tottenham och Gabriel Gudmundsson saknades för Leeds på grund av skada.

Då blev Mathys Tel både hjälte och syndabock för Tottenham. Tel stod för Tottenhams ledningsmål när han kunde skruva in bollen och satte därmed 1–0 i den 50:e minuten. Sedan stod han för en tabbe. Han sparkade till Ethan Ampadus ansiktet i eget straffområde och domaren pekade på straffpunkten.

– Mathys Tel, vad håller du på med?! Nicka bara bort bollen. Eller var uppmärksam nog att kolla vad som finns runt omkring dig innan du försöker dig på en spark, sa Sky Sports reporter Chris Reidy.

Då kunde Dominic Calvert-Lewin sätta straffen och kvittera för Leeds.

Lucas Bergvall blev inbytt med tio minuter kvar av matchen.

Startelvor:

Tottenham: Kinsky – Porro, Danso, Van de Ven, Udogie – Bentancur, Gallagher, Palhinha – Kolo Muani, Richarlison, Tel.

Leeds: Darlow – Bijol, Struijk, Rodon – Justin, Stach, Tanaka, Ampadu, James – Aaronson, Calvert-Lewin.