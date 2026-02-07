Tounekti frälste Celtic i skotska cupen
Celtic slog Dundee i skotska cupen.
Sebastian Tounekti avgjorde matchen efter förlängning.
Under lördagen ställdes Celtic mot Dundee i den skotska cupens femte omgång.
Celtic har haft en svajig säsong där det bytts tränare flera gånger och ledningen har kritiserats av supportrarna. Glasgow-klubben hamnade i underläge mot Dundee. Efter 49 spelade minuter satte Ethan Hamilton 1–0.
Celtic såg länge ut att åka ur – men i den 97:e (!) minuten spelade den tidigare Bajen-stjärnan Sebastian Tounekti fram till Junior Adamu som satte kvitteringen.
I förlängning var det Tounekti som var framme igen och sköt Celtic vidare i den skotska cupen.
Benjamin Nygren byttes in inför den andra halvleken.
