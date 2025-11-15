Tufft för United-svenskorna – City med derbykross

Manchester City tog emot Manchester United i ett derby i WSL.

Då vann de ljusblåa från Manchester med 3–0.

Foto: Bildbyrån

Under lördagen spelades det ett Manchesterderby i Women’s Super League. Då stod Andrée Jeglertz Manchester City för en överkörning mot stadsrivalerna i rött – Manchester United.

I den 26:e minuten tog City ledningen genom den förre Rosengård-spelaren Rebecca Knaak, som nickade in bollen på hörna.

Strax innan halvtid slog City till med två snabba mål och Manchester United lyckades inte komma ikapp.

I United startade svenskorna Anna Sandberg och Julia Zigiotti Olme. Fridolina Rolfö började på bänken med byttes in efter en dryg timme.

Jeglertz Manchester City toppar Women’s Super League med fyra poäng före tvåan Chelsea, som har spelat en match färre.