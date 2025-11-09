Tung dag för Hien – Atalanta föll mot Sassuolo
Isak Hiens Atalanta har det tufft.
Under söndagen åkte de på ännu en förlust.
Isak Hien hade ingen rolig dag på jobbet. Atalanta fick det tufft på hemmaplan mot Sassuolo och föll med 0–3 i Serie A.
Målvakten Marco Carnesecchi orsakade en straff i den första halvleken, som Domenico Berardi säkert förvaltade till 1–0. Tidigt i andra halvlek utökade Andrea Pinamonti ledningen till 2–0, och i den 66:e minuten satte Berardi sitt andra mål för dagen – 3–0, vilket också blev slutresultatet.
Atalanta har haft en tung inledning på säsongen och ligger just nu på 13:e plats i Serie A. Lagets senaste ligaseger kom i slutet av september. Hien har hittills spelat tio matcher i den italienska högstaligan den här säsongen.
