Tung dag för Hien – Atalanta föll mot Sassuolo

Isak Hiens Atalanta har det tufft.

Under söndagen åkte de på ännu en förlust.

Foto: Bildbyrån

Isak Hien hade ingen rolig dag på jobbet. Atalanta fick det tufft på hemmaplan mot Sassuolo och föll med 0–3 i Serie A.

Målvakten Marco Carnesecchi orsakade en straff i den första halvleken, som Domenico Berardi säkert förvaltade till 1–0. Tidigt i andra halvlek utökade Andrea Pinamonti ledningen till 2–0, och i den 66:e minuten satte Berardi sitt andra mål för dagen – 3–0, vilket också blev slutresultatet.

Atalanta har haft en tung inledning på säsongen och ligger just nu på 13:e plats i Serie A. Lagets senaste ligaseger kom i slutet av september. Hien har hittills spelat tio matcher i den italienska högstaligan den här säsongen.