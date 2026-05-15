JUST NU: Så startar lagen i Skånederbyt

Rosengård tar emot Kristianstad för ett skånederby i damallsvenskan.

Då ställer lagen upp på följande sätt.

Avspark 18:30 på Malmö IP.

Krisande Rosengård som efter fem omgångar i damallsvenskan ligger sist i tabellen med en poäng, tar under fredagskvällen emot formstarka Kristianstads DFF. Gästerna har överraskat och startat starkt och ligger på en fjärdeplats, med samma poäng som trean Malmö FF.

Under fredagen är det kamp om tre nya poäng som gäller. Kristianstads DFF kan gå upp i serieledning vid seger och Rosengård kommer upp på säker mark vid vinst.

Startelvor:

Rosengård: Edrud – Sjöström, Cronqvist, Pennsäter, Wellesley-Smith – Johansson, Sørbo, Björklund – Örling, Siemsen, Pobegaylo.

Kristianstad: Olsson – Sternfeldt, Nilsson, Ruedt, V. Persson – T. Persson, Jóhannsdóttir, Broddheimer – Andersson Widén, Ekengren, Boama.