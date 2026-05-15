JUST NU: Isak utanför Liverpools trupp

Alexander Isaks Liverpool möter Victor Nilsson Lindelöfs Aston Villa i Premier League under fredagskvällen.

Isak missade nyligen bortamötet med Manchester United på grund av en skada, men var senast tillbaka mot Chelsea. I kväll är den Isak åter utanför Liverpools matchtrupp.

Nilsson Lindelöf startar i sin tur åter som central mittfältare för Villa.

Startelvor:

Aston Villa: Martinez – Cash, Konsa, Torres, Digne – Tielemans, Nilsson Lindelöf – McGinn, Rogers, Buendia – Watkins

Liverpool: Mamardashvili – Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister, Jones, Szoboszlai, Ngumoha – Gakpo.