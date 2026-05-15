Officiellt: Giganten stannar i Bayern München

Manuel Neuer, 40, har skrivit på ett nytt kontrakt.

Målvaktsgiganten stannar i Bayern München.

Manuel Neuer har tillhört Bayern München sedan sommaren 2011 och står noterad för 597 matcher för en tyska klubben. Det har under senaste tiden spekulerats en del kring Neuers framtid.

Nu är ett beslut taget.

40-åringen stannar i Bayern München och skriver på ett ettårskontrakt. Det sträcker sig till sommaren 2027.

– Jag tog god tid på mig att fatta beslutet och är nu väldigt nöjd. Allt är precis rätt här med det här laget kan vi slå vem som helst. I vårt målvaktslag håller vi ihop och försöker fortsätta höja ribban, ständigt pusha varandra och förbereda oss så bra som möjligt för matcherna, säger giganten via klubbens uttalande.

I samma veva kan även Bayern München bekräfta att målvaktsreserven Sven Ulreich också stannar i klubben. Även han har skrivit på ett ettårskontrakt.