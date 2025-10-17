Claesson nätade i FCK:s förlust
FC Köpenhamn fick en svår kväll borta mot Silkeborg IF i Superligaen.
Viktor Claesson reducerade, men FCK förlorade med 1–3.
FCK låg under med hela 3–0 redan i halvtid efter mål av Callum McCowatt, Younes Bakiz och Jens Martin Gammelby.
I andra halvlek lyckades svensken Viktor Claesson reducera till 1–3, men det räckte inte för att undvika en tung förlust.
Svensken Jordan Larsson hoppade in för FCK i den 61:a minuten, medan Rami Al Hajj kom in för Silkeborg med 14 minuter kvar av ordinarie tid.
Efter matchen ligger FC Köpenhamn på tredje plats i ligan, medan Silkeborg är sjua.
