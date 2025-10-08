Tungt för Lindgren – nedflyttad i Peterborough
Gustav Lindgren har det svårt i Peterborough.
Så pass svårt att han flyttats ner i klubbens U21-lag.
Detta rapporterar Peterborough Telegraph.
Gustav Lindgren flyttade till Peterborough i somras men i League One-klubben har svensken haft det svårt.
Sedan flytten har det blivit tre mål och tre assist på 29 matcher i klubbens A-lag.
När nästa A-lagsmatch kommer för svensken är dock oklart.
Lokaltidningen Peterborough Telegraph rapporterar nämligen att svensken flyttats ned i klubbens U21-lag.
För klubbens U21-lag stod han för det matchvinnande 4–3-målet mot Barnsleys U21-lag igår kväll.
