Tungt för Lindgren – nedflyttad i Peterborough

Gustav Lindgren har det svårt i Peterborough.

Så pass svårt att han flyttats ner i klubbens U21-lag.

Detta rapporterar Peterborough Telegraph.

Foto: Alamy

Gustav Lindgren flyttade till Peterborough i somras men i League One-klubben har svensken haft det svårt.

Sedan flytten har det blivit tre mål och tre assist på 29 matcher i klubbens A-lag.

När nästa A-lagsmatch kommer för svensken är dock oklart.

Lokaltidningen Peterborough Telegraph rapporterar nämligen att svensken flyttats ned i klubbens U21-lag.

För klubbens U21-lag stod han för det matchvinnande 4–3-målet mot Barnsleys U21-lag igår kväll.