TV: Hugo Larsson knäar in bollen mot Holstein Kiel

Hugo Larsson har gjort mål – med sitt knä.

I matchen mellan Eintracht Frankfurt och Holstein Kiel spelade svensken från start.

18 minuter in i matchen tog han ledningen.

Under söndagskvällen ställdes Eintracht Frankfurt mot Holstein Kiel i tyska Bundesliga.



Från start i hemmalaget spelade svenske Hugo Larsson från start på mittfältet – och skulle stå i rampljuset tämligen tidigt.



Med 18 minuter på matchklockan hade Larsson tagit sig in i boxen och stod för ett fint nummer när han knäade in bollen bakom Kiel-keepern.



Det var mittfältarens femte mål denna säsong.



Nära 20 minuter senare var det dags för Frankfurt att göra ytterligare ett mål. Denna gång kom det till via mittbacken Tuta.



Matchen pågår.