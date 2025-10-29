Liverpool chockade mot Crystal Palace

Liverpool går mot sin sjätte förlust på sju matcher.

Detta då man ligger under med 2-0 mot Crystal Palace i ligacupen.

Foto: Alamy

Liverpool går tungt just nu. Under de senaste sex matcherna har man förlorat fem, där segern kom i förra veckans Champions League-möte med Eintracht Frankfurt.

Under onsdagen hade man chans att bättra på sitt facit de senaste matcherna, då man välkomnade Crystal Palace till Anfield för match i den fjärde omgången av ligacupen.

Då valde tränare Arne Slot att rotera sin startelva kraftigt. Bland annat saknades spelare som Alexander Isak, Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Cody Gakpo, Ibrahima Konate och Hugo Ekitike helt från truppen.

Matchen såg inte heller ut att gå Liverpools väg då man låg under med två mål efter den första halvleken. Det första gjorde Ismaïla Sarr i den 43:e minuten. Det andra stod samma spelare för två minuter senare.

Liverpool har nu släppt in mål i tio raka matcher och går mot sin sjätte förlust på sju matcher.

Matchen pågår.

Liverpool haven't kept a clean sheet in any of their last ten games across all competitions 🤯 pic.twitter.com/jVqKVdFdq3 — Football on TNT Sports (@footballontnt) October 29, 2025



