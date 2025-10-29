TV: Liverpool ute ur ligacupen – föll ihop mot Crystal Palace

Sju matcher – sex förluster.

Det är Liverpools facit den senaste tiden.

Under onsdagen föll man stort mot Crystal Palace och är ute ur ligacupen.

Foto: Bildbyrån

Liverpool går tungt just nu. Under de senaste sex matcherna har man förlorat fem, där segern kom i förra veckans Champions League-möte med Eintracht Frankfurt.

Under onsdagen hade man chans att bättra på sitt facit de senaste matcherna, då man välkomnade Crystal Palace till Anfield för match i den fjärde omgången av ligacupen.

Då valde tränare Arne Slot att rotera sin startelva kraftigt. Bland annat saknades spelare som Alexander Isak, Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Cody Gakpo, Ibrahima Konate och Hugo Ekitike helt från truppen.

Matchen gick dock inte Liverpools väg då man låg under med två mål redan efter den första halvleken. Det första gjorde Ismaïla Sarr i den 43:e minuten. Det andra stod samma spelare för två minuter senare.

I den andra akten drog ”The Reds” Amara Nallo på sig ett rött kort och bortalagets Yeremi Pino fastställde slutresultatet till 3-0 med två ordinarie minuter kvar att spela.

Det innebär att Liverpool nu har släppt in mål i tio raka matcher och att man har förlorat sex gånger på sju matcher.