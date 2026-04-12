TV: Mateta hjälte i Crystal Palaces seger

Jean Philippe Mateta blev hjälte för Crystal Palace.

Han gjorde två sena mål som ledde till 2–0 segern mot Newcastle.

Crystal Palace tog emot Newcastle under söndagseftermiddagen. Då startade Anthony Elanga för gästerna.

Matchen var dock mållös i stora delar av matchen. Med tio minuter kvar av ordinarie tid kunde Jean Philippe Mateta göra matchens första mål och ge Crystal Palace ledningen.

På övertid blev hemmalaget tilldelad en straff och Mateta klev fram till straffpunkten och kunde göra kvällens andra mål. Han fastställde därmed slutresultatet till 2–0.