Uefa bekräftar: Barça-match spelas i USA

La Liga och Serie A får spela matcher utomlands.

Det har Uefa gått med på – mot sin vilja.

– Det är beklagligt att vi måste låta det äga rum, säger Uefa-presidenten Alexander Ceferin.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

Barcelona har under en tid lobbat för att spela en La Liga-match utomlands. Något som bemötts av kritik från rivalen Real Madrid.

Nu har Uefa gått med på Barcelonas förslag och ligamatchen mellan Barcelona och Villareal den 20 december kommer att spelas i Miami i USA. Det är första gången någonsin som en La Liga-match spelas utanför Spanien.

Där till kommer Serie A-matchen mellan AC Milan och Como att spelas i Perth i Australien.

Trots att Uefa gått med på förslaget visar de en tydlig motsättning till att spela matcherna utomlands.

”Eftersom de relevanta Fifa-reglerna – som för närvarande är under revidering – inte är tillräckligt tydliga och detaljerade, har Uefas exekutivkommitté motvilligt beslutat att godkänna de två förfrågningarna”, skriver Uefa.

Uefas president Alexander Ceferin är även han kritisk till beslutet.

– Ligamatcher bör spelas på hemmaplan; allt annat kommer att beröva lojala åskådare deras upplevelse och potentiellt skapa snedvridande element i tävlingarna. Vårt samråd bekräftade omfattningen av dessa farhågor. Jag vill tacka de 55 medlemsföreningarna för deras konstruktiva och ansvarsfulla engagemang i en så känslig fråga, säger han och fortsätter:

– Även om det är beklagligt att vi måste låta dessa två matcher äga rum, är detta beslut exceptionellt och bör inte ses som ett prejudikat. Vårt åtagande är tydligt: ​​att skydda de nationella ligornas integritet och se till att fotbollen förblir förankrad i sin hemmamiljö.