Botheim sänkte AIK inför storpublik

SOLNA. Malmö FF tog en ny meriterande seger i fiendeland.

Inför över 30 000 åskådare vann skåningarna borta mot AIK med 1-0 efter mål av Erik Botheim i första halvlek.

Förra fredagen vann MFF i huvudstaden mot Djurgården med 1-0. Då var det Sead Haksabanovic som blev matchens enda målskytt samtidigt som Robin Olsen svarade för en finfin insats i målet.

Nu var det dags för skåningarna att på nytt lämna Stockholm med en 1-0-viktoria.

I den 25:e minuten nickade Erik Botheim in segermålet borta mot AIK vilket fick tränaren Miguel Ángel Ramirez att få glädjefnatt.

Trots en rätt massiv AIK-forcering höll MFF undan – tacka Johan Dahlin för det.

I skadade Olsens frånvaro gjorde veteranen en jättematch i målet och får ses som planens gigant i kväll.

MFF uppe på tio poäng efter fem matcher – tre poäng bakom serieledande Sirius.

Gnaget kvar på sju pinnar.