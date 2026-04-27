Botheim sänkte AIK inför storpublik
SOLNA. Malmö FF tog en ny meriterande seger i fiendeland.
Inför över 30 000 åskådare vann skåningarna borta mot AIK med 1-0 efter mål av Erik Botheim i första halvlek.
Förra fredagen vann MFF i huvudstaden mot Djurgården med 1-0. Då var det Sead Haksabanovic som blev matchens enda målskytt samtidigt som Robin Olsen svarade för en finfin insats i målet.
Nu var det dags för skåningarna att på nytt lämna Stockholm med en 1-0-viktoria.
I den 25:e minuten nickade Erik Botheim in segermålet borta mot AIK vilket fick tränaren Miguel Ángel Ramirez att få glädjefnatt.
Trots en rätt massiv AIK-forcering höll MFF undan – tacka Johan Dahlin för det.
I skadade Olsens frånvaro gjorde veteranen en jättematch i målet och får ses som planens gigant i kväll.
MFF uppe på tio poäng efter fem matcher – tre poäng bakom serieledande Sirius.
Gnaget kvar på sju pinnar.
