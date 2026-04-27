Sana poängräddare från straffpunkten
Örgryte IS kryssade mot Degerfors.
Detta efter att Tobias Sana kvitterat på straffspark.
Matchen slutade 1–1.
Under måndagen tog Örgryte IS emot Degerfors på Gamla Ullevi i Göteborg.
En match där den första halvleken förblev mållös. Det var inte för än i den 68:e minuten som bortalaget tog ledningen genom Gideon Yiriyon.
Örgryte behövde svara för att inte gå hem med noll poäng. I den 85:e minuten fick Göteborgsklubben en straffspark tilldömd. Då klev Tobias Sana fram och smällde in kvitteringen från elva meter.
Matchen slutade 1–1.
