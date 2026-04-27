Kalmar FF tog första segern
Kalmar FF tog emot IF Elfsborg i allsvenskans femte omgång.
Matchen slutade 2–1 till hemmalaget.
Under måndagen ställdes Kalmar FF mot IF Elfsborg på Guldfågeln Arena. Inför matchen hade KFF inte tagit någon trepoängare i återkomsten till allsvenskan samtidigt som Elfsborg inte förlorat.
Det skulle det bli ändring på i måndagens drabbning.
Elfsborg fick en drömstart efter att Frederik Ihler gjort 1–0 efter fem minuter. Ledningen varade knappt sju minuter då Kalmars Charlie Rosenqvist kvitterat.
I den andra halvleken fullbordade KFF sin vändning efter att Anthony Olusanya gjort det avgörande 2–1-målet.
Det blev KFF:s första seger den här säsongen samtidigt som det blev Elfsborgs första förlust.
