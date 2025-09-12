Uppgifter: Ahmedhodzic högaktuell för comeback i landslaget

Han portades från det bosniska landslaget – för evigt.

Nu ser Anel Ahmedhodzic ut att gå mot en comeback.

Detta uppger bosniska SportSport.

Foto: Bildbyrån

Det var under fjolåret som Anel Ahmedhodzic, tidigare i Malmö FF, valde att lägga sin landslagskarriär med Bosnien och Hercegovina på paus. Detta efter att han och hans familj fick ta emot näthat.

”Jag har inte längre någon anledning att komma och spela. Det är mycket som inte är okej i landslaget, men jag trodde inte att jag skulle sluta på grund av supportrarna. Jag har inget ego, jag tror inte att jag är Sergio Ramos och jag önskar ingen särskild behandling. Jag värdesätter ett lugn i livet och denna dramatiska skit händer för ofta. Jag har varken energin eller viljan att fortsätta med detta drama”, skrev Ahmedhodzic som förklaring då.

Detta beslut tog efter att Ahmedhodzic hamnade i konflikt med det bosniska förbundet då han tackade nej till en samling på grund av skada. Det tyckte dock inte landslagsledningen om som, genom Emir Spahic, valde att porta mittbacken för all framtid.

Nu skriver bosniska SportSport att för alltid inte behöver var för alltid, då de uppger att 26-åringen har en reell möjlighet att komma tillbaka till landslaget. Detta kan ske redan i nästa landslagssamling, då Bosnien och Hercegovina ska möta Cypern i VM-kvalet och Malta i en träningsmatch.

Under sommmaren bytte 26-Anel Ahmedhodzic Sheffield United mot Feyenoord. Totalt sett har han gjort 24 A-landskamper för Bosnien – den senaste i juni 2024.