Robin Quaison, 31, ser ut att bryta med Aris.

Enligt grekiska uppgifter har anfallarens kontrakt rivits i förtid.

Robin Quaison värvades till Aris inför förra säsongen men fick begränsat med speltid och noterades endast för tolv matcher.



Trots att han hade avtal till 2026 uppger nu Gazzetta i Grekland att kontraktet är avslutat. Någon officiell bekräftelse från klubben finns ännu inte, men svensken har tagits bort från lagets hemsida.