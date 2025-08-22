Uppgifter: Aris har rivit Quaisons kontrakt
Robin Quaison, 31, ser ut att bryta med Aris.
Enligt grekiska uppgifter har anfallarens kontrakt rivits i förtid.
Robin Quaison värvades till Aris inför förra säsongen men fick begränsat med speltid och noterades endast för tolv matcher.
Trots att han hade avtal till 2026 uppger nu Gazzetta i Grekland att kontraktet är avslutat. Någon officiell bekräftelse från klubben finns ännu inte, men svensken har tagits bort från lagets hemsida.
