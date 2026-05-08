Uppgifter: Atlético Madrids höga prislapp på stjärnan

Julian Alvarez ryktas bort från Atlético Madrid.

Mundo Deportivo har rapporterat om att flera klubbar är intresserade.

Nu kommer uppgifter om vad klubben kräver för stjärnan, nämligen miljardbelopp.

Julian Alvarez har tillhört Atlético Madrid sedan augusti 2024. Han har under sin tid gjort 49 mål på 106 matcher. Men snart kan hans tid i den spanska huvudstaden vara över.

Stjärnan har intresse från flera klubbar. Det rör sig bland annat om Barcelona och Arsenal och enligt Mundo Deportivo gör Barcelona allt de kan för att säkra upp anfallsstjärnan.

Nu kan Mundo Deportivo rapportera att Atlético har satt en prislapp på Alvarez. Prislappen ska vara 100 miljoner euro vilket motsvarar 1,1 miljarder kronor.