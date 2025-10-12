Uppgifter: Barcelona redo att släppa Lewandowski

Robert Lewandowskis tid i Barcelona kan vara på väg att ta slut.

Enligt spanska uppgifter planerar klubben att släppa anfallsstjärnan när kontraktet löper ut.



Robert Lewandowski sitter på ett kontrakt med Barcelona som gäller säsongen ut. Men enligt den spanska tidningen Sport ser det inte ut att bli någon fortsättning för den polske målkungen.

Klubben uppges ha bestämt sig för att inte förlänga med 37-åringen. Orsakerna ska bland annat vara hans stigande ålder och sviktande form.



Samtidigt rapporterar Sport att Barcelona redan har börjat kartlägga möjliga ersättare. Ett namn som nämns är Atlético Madrids 25-årige anfallare Julián Álvarez.

Lewandowski är enligt Capology Barcelonas bäst betalda spelare. Samtidigt har flera klubbar tidigare visat intresse – bland annat Milan och flera lag från Saudiarabien, som sägs kunna locka med ett lukrativt kontrakt.