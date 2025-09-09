Uppgifter: Klubblöse Emil Bergström nära Cypern
Emil Bergstöm är klubblös.
32-åringen är nära den cypriotiska klubben Anorthosis Famagusta enligt uppgifter.
Emil Bergström som under fyra år spelade i Djurgården (2011-2015) är nu klubblös efrer två säsonger i den grekiska klubben Panserraikos. Nu närmar sig Bergstöm en ny klubb – denna gången i Cypern.
Enligt uppgifter från den cypriotiska tidningen Kerkida ska Anorthosis Famagusta vara nära att värva Emil Bergström. Mittbacken och Anorthosis Famagusta ska vara långt gånga i förhandlingarna, enligt uppgifter.
Bergström spelade 64 matcher på två säsonger med Panserraikos.
