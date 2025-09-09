Uppgifter: Klubblöse Emil Bergström nära Cypern

Emil Bergstöm är klubblös.

32-åringen är nära den cypriotiska klubben Anorthosis Famagusta enligt uppgifter.

Foto: Bildbyrån

Emil Bergström som under fyra år spelade i Djurgården (2011-2015) är nu klubblös efrer två säsonger i den grekiska klubben Panserraikos. Nu närmar sig Bergstöm en ny klubb – denna gången i Cypern.

Enligt uppgifter från den cypriotiska tidningen Kerkida ska Anorthosis Famagusta vara nära att värva Emil Bergström. Mittbacken och Anorthosis Famagusta ska vara långt gånga i förhandlingarna, enligt uppgifter.

Bergström spelade 64 matcher på två säsonger med Panserraikos.