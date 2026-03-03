Uppgifter: Missnöje riktas mot Norges förbundskapten

Det finns missnöje i Norges landslag.

Enligt VG ska flera klagomål ha lämnats in till det fotbollsförbundet.

Foto: Bildbyrån

Efter en del tuffa resultat och en del floppar så stormar det just nu kring det norska damlandslaget.

Under måndagskvällen, den 2 mars, kunde den norska tidningen VG rapportera att flera klagomål lämnats in till Norges fotbollsförbund gällande förbundskaptenen Gemma Graingers ledarstil. Det ska handla om samarbetsproblem och kommunikationsutmaningar. Under EM i fjol fick hon avgångsrop efter dåliga resultat.

Enligt VG:s uppgifter hävdar flera personer att problematiken startade redan före EM i Schweiz, där Norge åkte ut mot Italien i kvartsfinal.

– Vi kan inte kommentera anonyma källor som uttalar sig om landslagstränare i media. Generellt sett har vi rutiner för att hantera visselblåsare, oavsett var de kommer ifrån och vem de riktar sig till, säger norska fotbollsförbundets kommunikationsdirektör Ragnhild Ask Connell till tidningen.

Utöver det två problemen som skrivs ovan så finns det fler. VG skriver att Grainger beskrivs som frånvarande och sällan närvarande vid spelares matcher på klubblagsnivå.

Norges damlandslag möter Österrike den 3 mars i VM-kvalet. Därefter väntar spel mot Tyskland. Grainger har varit förbundskapten för Norge sedan 2024.