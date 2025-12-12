Uppgifter: Oscar avslutar karriären – svimmade på träning

Oscar, 34, lägger skorna på hyllan, enligt brasilianska Globo.

Den tidigare Chelsea-stjärnan förlorade medvetandet i samband med en träning med Sao Paulo.

Foto: Alamy

Det var i november som den tidigare Chelsea-spelaren Oscar fick föras till sjukhus efter att ha kollapsat på brasilianska Sao Paulos träningsanläggning. 34-åringen ska ha förlorat medvetandet i samband med ett intervalltest på en träningscykel och togs in på sjukhus för observation.

Enligt brasilianska uppgifter ska Oscar diagnostiserats med Sao Paulo vasovagal synkope, en reaktion där hjärtfrekvens och blodtryck hastigt sjunker.

Brasilianska Globo rapporterar nu att 34-åringen ska ha haft ett möte med Sao Paulo där han meddelat att han kommer att avsluta karriären. Beslutet väntas presenteras inom kort.

Oscar gjorde totalt 203 matcher för Chelsea mellan 2012 och 2017. Fram till i början av 2025 representerade han kinesiska Shanghai Port innan han flyttade hem till moderklubben Sao Paulo.