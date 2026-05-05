Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Rashford in – petar Bardghji mot Real Madrid

Author image
Lovina Stafhammar
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Roony Bardghji kan bli ersatt mot Real Madrid.
Enligt Sport så kommer Marcus Rashford ersätta svensken i startelvan.

Foto: Bildbyrån

Roony Bardghji har på senare tid fått en större roll i Barcelonas anfall, efter att Lamine Yamal dragit på sig en skada.

I de efterföljande matcherna har konkurrensen om platserna i anfallet varit tydlig. Bardghji har fått speltid, men har inte riktigt lyckats övertyga med sina prestationer. Enligt den spanska tidningen Sport kan det därför bli en förändring i startelvan till helgens möte med Real Madrid.

Samtidigt har Marcus Rashford stärkt sina aktier. Den engelske anfallaren hoppade in i den senaste matchen, ersatte Bardghji och stod för ett piggt inhopp som gjort avtryck inför nästa match.

Uppgifterna pekar nu på att Rashford kan få chansen från start – på Bardghjis bekostnad – i söndagens stormöte.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt