Uppgifter: Rashford in – petar Bardghji mot Real Madrid

Roony Bardghji kan bli ersatt mot Real Madrid.

Enligt Sport så kommer Marcus Rashford ersätta svensken i startelvan.

Foto: Bildbyrån

Roony Bardghji har på senare tid fått en större roll i Barcelonas anfall, efter att Lamine Yamal dragit på sig en skada.

I de efterföljande matcherna har konkurrensen om platserna i anfallet varit tydlig. Bardghji har fått speltid, men har inte riktigt lyckats övertyga med sina prestationer. Enligt den spanska tidningen Sport kan det därför bli en förändring i startelvan till helgens möte med Real Madrid.

Samtidigt har Marcus Rashford stärkt sina aktier. Den engelske anfallaren hoppade in i den senaste matchen, ersatte Bardghji och stod för ett piggt inhopp som gjort avtryck inför nästa match.

Uppgifterna pekar nu på att Rashford kan få chansen från start – på Bardghjis bekostnad – i söndagens stormöte.