Valverdes fru uttalar sig efter bråket: ”Det fanns inget slag”

Federico Valverde missar helgens El Clásico efter skallskadan som uppstod i samband med bråket i Real Madrid med Aurélien Tchouaméni.

Nu uttalar sig hans fru Mina Bonino om händelsen.

Efter uppgifterna om det uppmärksammade bråket mellan Federico Valverde och Aurélien Tchouaméni har nu Valverdes fru Mina Bonino kommenterat situationen offentligt.

På sociala medier publicerade Bonino bilder på Valverde där mittfältaren bär keps för att dölja skadan i huvudet. Samtidigt förnekade hon att skadan ska ha uppstått efter ett slagsmål mellan spelarna.

”Ärret är inte från något slag, för det fanns inget. Det är från fallet. Vad mer vill du tro på?”, skriver hon på sin Instagram.

Hon fortsatte sedan med ett nytt inlägg riktat mot personer som kommenterat händelsen.

”Vill du se blod? Du kommer inte att få se det här. Lämna mig i fred.”

Bonino riktade även kritik mot hat och kommentarer hon fått ta emot sedan uppgifterna om bråket blivit offentliga.

”Att prata, förtala och smutsa ner andra får konsekvenser. Och glöm inte – det är ingen man som ger sig på en fotbollsspelares fru som är gravid i sjätte månaden bara för att spy ut sitt personliga hat”, skriver hon.

32-åringen berättar dessutom att situationen påverkat henne under graviditeten och att hon nu vill sätta stopp för kritiken.

Skadan gör att han missar helgens möte med FC Barcelona.