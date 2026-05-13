Zadok Yohanna har blivit hett villebråd.

Nu ska Real Madrid visa intresse för AIK-stjärnan.

Det rapporterar sajten Own Goal.

Efter Zadok Yohannas flygande start i AIK har han ryktats till flera storklubbar i Europa. Det har tidigare rapporterats om att Bundesliga-klubbarna Borussia Dortmund, Bayern Leverkusen och RB Leipzig följer supertalangen.

Nu rapporterar den nigerianske sajten Own Goal att den spanska giganten Real Madrid är ute efter Yohanna. Dessutom ska flera klubbar från Premier League och Frankrike visat intresse.

Sajten uppger att AIK kräver omkring 30 miljoner euro, motsvarande 326 miljoner kronor. ”Gnaget” sägs inte ha bråttom med att sälja nigerianen då det redan finns flera klubbar som jagar hans signatur.

Zadok Yohann noteras för fem mål och fyra assist på 12 matcher den här säsongen.