Lennartssons pik till Djurgården: ”De har inget där att göra”

STOCKHOLM. Hammarby vann derbyt mot Djurgården på Stockholms Stadion.

Nu pikar Stina Lennartsson, 29, hemmalaget.

Hammarby besökte Stockholms Stadion för att spela derby mot Djurgården. Gästerna hade spelövertaget och vann efter Elin Sørums två baljor.

– Det är så jävla gött, säger en lyrisk Stina Lennartsson till FotbollDirekt.

Ifjol var det en annan känsla för Stina Lennartsson och Hammarby. 29-åringen blev utbytt med yrsel och sedan tappade Hammarby poäng när Urara Wantanabe gjorde ett sent avgörande mål för hemmalaget.

– Ja men precis, vi hade ett litet mardrömsscenario här sent i höstas där vi egentligen tappade guldet på den här matchen när de gjorde ett sent mål. Det var så jäkla gött att få studsa tillbaka här idag och vinna med 2-0.

Efter Djurgårdens fjolårssuccé med en fjärdeplats har de siktat på att komma än högre i år och vara det bästa laget i Stockholm. Något som Stina Lennartsson skjuter ner efter matchen.

– De har snackat ganska mycket att de ska vara bättre än oss och de ska vara topp tre men jag tycker att vi visar att de inte har någonting där att göra helt ärligt, säger hon med ett skratt.

Hur är det att kunna stå här och fira en seger med laget och supportarna?

– Fantastiskt, det finns inget bättre än att ta en riktig krigarvinst. Det är inte alltid fint i fotboll men vi gör det vi ska och vi står upp för varandra. Väldigt stolt över alla tjejerna.