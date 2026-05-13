Svenska oron: Mittbacken går kamp mot klockan

Elma Junttila Nelhage har blivit en given del i damlandslagets backlinje.

Nu är Lyon-backen skadad och går en kamp mot klockan för att hinna till VM-kvalet.

– Jag håller förhoppningarna uppe, säger Junttila Nelhage till DN.

I Tony Gustavssons nya landslagstrupp har flera unga spelare fått chansen att visa upp sig och göra landslagsdebut. En som har lyckats extra bra är Elma Junttila Nelhage som fått en given startplats i den unga backlinjen.

Magdalena Eriksson och Linda Sembrant har tackat för sig och Nathalie Björn dras med skadeproblem. Men nu kan ”blågult” närma sig en mittbackskris. Junttila Nelhage är skadad och exakt när hon kommer tillbaka är ovisst.

– Förhoppningsvis kan jag hinna komma tillbaka (i träning) till nästa vecka. Men man har inte helt kunnat sätta en prognos. Jag använder ju min vänstersida mycket, så man måste vara lite försiktig, säger Junttila Nelhage till DN.

Om det nya mittbackslåset kan vara med på det avgörande VM-kvalet i juni är ännu ovisst, men svenskan, som missar CL-finalen håller hoppet uppe.

– Förhoppningsvis ska jag inte behöva vara orolig. Sen är det alltid så att man vill komma tillbaka så snabbt som möjligt, men man måste låta kroppen läka, säger hon och fortsätter:

– Jag håller förhoppningarna uppe.

