Uppgifter: Chelsea intresserade av 23-åringen

Chelsea kan värva inför nästa säsong.

Jonathan Rowe är ett hett namn på listan, det uppger Gazzetta dello Sport.

Jonathan Rowe har haft en framgångsrik säsong i Bologna och står noterad för åtta mål och fyra assist på 42 matcher.

Nu kan en flytt vara aktuell.

Enligt uppgifter från Gazzetta dello Sport så är Chelsea intresserade av att säkra upp 23-åringen.

Gazzetta dello Sport skriver att Chelsea visar intresse för Jonathan Rowe. Men även Aston Villa och Manchester United ska vara intresserade. Storklubben Chelsea ska enligt uppgifterna vara redo att spendera drygt 415 miljoner kronor för att skriva på med Rowe.