Viktor Gyökeres öste in mål i Sporting förra säsongen.

För sin otrolig säsong så belöna svensken med en 15:e placering i Ballon d’or.

Detta står klart inför att priset delas ut senare ikväll.

Foto: Bildbyrån

Sanslösa 54 mål och 13 assist på 52 matcher.

Det noterades Viktor Gyökeres för i Sporting Lissabon förra säsongen.

Den svenske stjärnan, som i somras flyttade till London och till Arsenal, belönades för sin fina säsong med en Ballon d’or-nominering.

Nu står det dock klart att anfallaren inte tar hem priset, utan han får nöja sig med en 15:e plats.

Arsenal-anfallaren placerar sig således före andra toppanfallare som Erling Haaland (plats 26) och Robert Lewandowski (plats 17).