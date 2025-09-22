Viktor Gyökeres på 15:e plats i Ballon d’or
Viktor Gyökeres öste in mål i Sporting förra säsongen.
För sin otrolig säsong så belöna svensken med en 15:e placering i Ballon d’or.
Detta står klart inför att priset delas ut senare ikväll.
Sanslösa 54 mål och 13 assist på 52 matcher.
Det noterades Viktor Gyökeres för i Sporting Lissabon förra säsongen.
Den svenske stjärnan, som i somras flyttade till London och till Arsenal, belönades för sin fina säsong med en Ballon d’or-nominering.
Nu står det dock klart att anfallaren inte tar hem priset, utan han får nöja sig med en 15:e plats.
Arsenal-anfallaren placerar sig således före andra toppanfallare som Erling Haaland (plats 26) och Robert Lewandowski (plats 17).
