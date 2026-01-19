Vilken succé efter allsvenskan – på väg mot La Liga

Adam Jakobsen lämnade i somras BP för Castellón i spanska Segundan.

Nu är dansken på väg mot La Liga.

Foto: Bildbyrån

Det var nog många som höjde på ögonbrynen när BP:s succéspelare Adam Jakobsen i slutet av sommarfönstret skrev på för Castellón i spanska Segundan.

Klubben belägen på spanska östkusten var säsongen innan nykomling efter spel i landets tredjeliga, men nu gör laget under förre Valencia- och Leeds-profilen Pablo Hernández som tränare succé och efter 22 omgångar placerar sig laget på en andraplats – vilket vid säsongsavslutning hade betytt en direktplats till La Liga.

I fredags vann laget hemma mot förra årets La Liga-lag Leganés med 2-0 där Jakobsen byttes in med 22 minuter kvar att spela.

Dansken som var i BP i en och en halv säsong har i Spanien noterats för tre mål och två assist på 15 matcher.

Lag 1-2 till spanska Segundan når La Liga direkt medan lag 3-6 får kvala om den sista uppflyttningsplatsen.