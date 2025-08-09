Vilket besked för Dif:s förre supertalang

Andre Picornell försvann i början av förra året i det tysta från Djurgården.

Nu har han fått ett skönt besked inför starten av den portugisiska ligan.

Ännu ett svenskt målvaktsnamn håller på att få fotfäste på högre internationell nivå. Efter sådana som Viktor Johansson, Jakob Widell Zetterström och Oliver Dovin så är nu André Picornell på väg fram.

Djurgårdens tidigare målvakt har bidat sin tid i reservlaget sedan han lämnade Sverige förra sommaren. Mestadels har han hållit till i Gil Vicentes U23-lag men har mer och mer tränat med A-laget.

Nu kan FD rapportera om att Picornell får en ordinarie plats i en klubb som är topp-10-mässig i vad som är Europas sjätte högst rankade liga.

Picornell blir nu en av två målvakter som får förtroendet att vara närmaste utmanare till brasilianske ettan Andrew.

