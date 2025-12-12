Vill se Arsenal-backen byta landslag: ”Han är välkommen”

Cristhian Mosquera ratas fortfarande av det spanska landslaget.

Nu hoppas Yerry Mina att Arsenalbacken i stället väljer spel för Colombias dito.

Foto: Bildbyrån

Han är född och uppvuxen i Spanien med rötter från Colombia.

Så sent som i somras spelade Cristhian Mosquera U21-EM för Spanien, då han i samma veva också lämnade Valencia för Arsenal.

Men trots att den talangfulla mittbacken redan nu fått göra en del matcher i den engelska storklubben har han inte fått chansen i det spanska landslaget.

Flera gånger har han uttalat sig om att det fortsatt är Spanien som gäller och inte Colombias landslag.

Men nu hoppas colombianska backveteranen Yerry Mina att Mosquera trots allt ska ändra sig.

– Om han känner sig lockad är han välkommen. Det viktiga är att han har engagemang, ödmjukhet och kärlek till tröjan, säger 31-åringen enligt Diario AS Colombia.

Fotnot: Mina debuterade för den sydamerikanska nationens A-landslag 2016.