Jacob Widell Zetterström har tagit framsteg som målvakt i Derby.

Nu hyllas han av tränaren John Eustace.

– Han är definitivt en av de bästa i ligan för tillfället, säger tränaren till BBC.

Foto: Alamy

Jacob Widell Zetterström har blivit Derby Countys givna målvakt sedan han anslöt sommaren 2024 från Djurgården. Den svenska målvakten har visat sig vara en viktig kugge i Derby och nu hyllas han av tränaren John Eustace.

– Han är definitivt en av de bästa i ligan för närvarande, säger Derby-bossen om den svenske keepern till BBC.

Widell Zetterströms tid i Derby har inte gått helt utan hinder. Svensken har fått ta emot en del kritik gentemot hans fotarbete. Ett område där som Eustace har sett en utvecklingskurva.

– Det är hård träning på fotbollsplanen och den sker inte över en natt. Det är en process, säger han och tillägger:

– Hans inställning är fantastisk, Han vill lyssna och lära sig och han tränar med resten av laget som vill pusha honom och man ser att det ger resultat.

Derby ligger på en elfteplats i Championship.

Widell Zetterström blev uttagen till Graham Potters landslagstrupp inför Sveriges VM-kvalmatcher mot Schweiz och Slovenien.