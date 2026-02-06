Ytterligare frånvaro väntar för Widell Zetterström

Jacob Widell Zetterström missade Derby Countys senaste match på grund av sjukdom.

Nu rapporteras det att ytterligare frånvaro väntar för svensken.

Han väntas bli borta ett par veckor till.

Foto: Bildbyrån

Jacob Widell Zetterström har varit supergiven i Derby County den här säsongen, men senast mot Bristol City saknades han på grund av sjukdom.

Nu kommer rapporter om att målvakten väntas bli borta lite till.

– Det tar nog ett par veckor till, säger Derby-tränaren John Eustace, enligt Derby Telegraph rapporterar Fotbollskanalen.

Derby County slåss i toppen av Championship och ligger just nu sjua.