Efter Österrike-flytten – Dahlqvist tror på ÖIS: ”Finns kvalitet”

Isak Dahlqvist, 24, har bytt Örgryte IS mot Blau-Weiß.

Detta efter att den österrikiska klubben sålt in en plan som lockade 24-åringen mycket.

– De spelar på nästan samma sätt som vi gjorde i Öis och jag har ungefär samma roll här, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Alamy/Bildbyrån

Efter drygt tre år i Örgryte IS slutade säsongen 2025 på bästa möjliga sätt för Isak Dahlqvist, som var med och tog sällskapet från Göteborg upp till allsvenskan för första gången sedan 2009.

Detta gjorde man också efter att ha slutat på negativ kvalplats under hans första år och en femteplats år 2024. Därför menar den 24-årige högerspringaren att det har varit…