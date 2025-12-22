NORDQVIST: ”Djurgårdens drömvärvning i stöpet”

Sportbladet skriver att Alexander Jeremejeff är klar för PAOK.

Tråkigt för Djurgården som hade anfallaren på tapeten redan i somras.

Med August Priske förmodligen out i vinter hade veteranen varit perfekt som ersättare i blårandigt.

Foto: Bildbyrån

Det var mycket snack om Alexander Jeremejeff till Djurgården i slutet av juni månad. Konstigt var väl heller inte det då avsaknaden av Deniz Hümmet fortsatt var stor.

Då hade nämligen inte August Priske börjat bomba in mål samtidigt som 20-miljonersvärvningen Zakaria Sawo visade sig vara en flopp.

Men det blev ingen flytt från Panathinaikos till blårandigt. I stället blev Jeremjeff kvar i Atenklubben.

Nu till årsskiftet löper kontraktet ut och då hade det förstås varit perfekt läge för Dif att säkra upp 32-åringen, som efter Priskes monumentala succé under hösten hade fungerat perfekt som ersättare.