NORDQVIST: ”Gusten Dahlin hade ju rätt – vittnar ännu mer om fiaskot”

Europa League-vinnare 2023 efter att ha varit numret större än både Juventus och Roma.

Tre år senare är verkligheten en helt annan för Sevilla som med fem omgångar kvar ligger på nedflyttningsplats i La Liga med 64 procents sannolikhet för degradering, enligt spanska AS.

Det är minst sagt alarmerande.

”Sevilla som fotbollslag, spelare för spelare… de är så mycket bättre än Roma att det är helt overkligt. De spelar ju fotboll. Roma har inte har ett ordnat anfall efter Dyabalas 1-0”.

Efter att Sevilla kammat hem Europa League-titeln 2023 efter finalseger mot Roma var Gusten Dahlin i Tutto Balutto minst sagt imponerad av det spanska laget som för femte gången inom loppet av tio år vann turneringen.

Nu, tre år efter att Gonzalo Montiel slog in den avgörande straffen mot Roma och blott en halvår efter att argentinaren skjutit VM-guldet från straffpunkten i Qatar, är verkligheten en helt annan.

Argentinska VM-spelarna Montiel, Marcos Acuña och Papu Gomez är borta, likaså marockanerna Yassine Bounou och Youssef En-Nesyri som samma VM-slutspel skrällde sig hela vägen till semifinal.

Utöver det har fanbärarna Jesus Navas, Ivan Rakitic och Fernando, ni vet han gamla Manchester City-mittfältaren, lagt skorna på hyllan.

Ni hör själva, det är ett helt lag som försvunnit och trots succén 2023 fick tränaren José Luis Mendilibar sparken senare samma år – och spanjoren visade direkt hur fel Sevilla hade då han i stället per omgående gick och vann Conference League med Olympiakos där han fortsatt är kvar.

I stället har Sevilla gjort bort sig på tränarbänken flera gånger om sedan dess. Ersättaren Diego Alonso som varit så upphaussad sparkades efter blott två månader innan gamla räven Quique Sánchez Flores tog över som interim säsongen ut.

Nysatsningen med Las Palmas-tränaren García Pimienta höll inte ens under hela 2024/2025-säsongen och efter sparkningen blev Joaquín Caparrós ny interim i en dryg månad i säsongsavslutningen.

Inför årets säsong valde Sevilla att ta in Niclas Eliassons tränare från AEK Aten, den tidigare argentinska VM-spelaren Matias Almeyda, vars namn som blev frekvent omnämnt av firma Tommy Söderberg/Lars Lagerbäck i VM-krönikan från 2002 när de bandades utan vetskap. ”Det är ett jävla problem med han Almeyda” muttrades det från bänken.

Men om svenska förbundskaptenerna var imponerade av Almeyda som playmaker på Argentinas mittfält lär samma duo inte ha mycket övers för 52-åringens sejour som Sevilla-tränare.

Det är Almeyda som har kört klubben i botten av La Liga och som gör att Europa League-vinnarna från 2023 blott tre år senare kan ramla ner i Segundan för första gången på 26 år.

Almeyda sparkades för en dryg månad sedan men det har inte blivit någon effekt med Luis García Plaza som interim.

I söndags förlorade Sevilla med 2-1 borta mot Osasuna där avgörandet kom i den nionde tilläggsminuten.

Med fem omgångar kvar ligger Sevilla på nedflyttningsplats och när stora spanska tidningen AS häromdagen basunerade ut bottenlagens procentuella sannolikhet att åka ur La Liga hade Sevilla tredje högst procent – 64,1 procent.

Bara jumbon Real Oviedo (99.99 procent) och nästjumbon Levante (65,62 procent) hade högre än Sevilla – vilket går att jämföra med Mallorca som ligger precis ovanför Sevilla på 17:e plats med ”bara” 27,68 procents sannolikhet att braka ner i andraligan.

Då är RCD Mallorca ändå bara en poäng före Sevilla i skrivande stund.

Ni hör själva, i Spanien är det favorit på att Sevilla inte spelar i La Liga nästa år – vilket så klart är häpnadsväckande.

För Gusten Dahlin hade ju rätt för tre år sedan när han menade att Sevilla var på en annan nivå än Roma. Andalusierna hade dessutom i semifinalrundan varit numret större än Juventus. Nu är det Roma och Juventus som fortsatt tävlar om Europaplatser i Serie A medan Sevilla alltså både är och ses som spanska ligans tredje sämsta lag efter Oviedo och Levante när vi nu går in i maj månad.

Det vittnar bara ännu mer om vilket fiasko som håller på att bli ett faktum för Sevilla.